محافظ أسيوط يقرر صرف 2300 جنية لأسر المنزل المنهار بصدفا

قرر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، صرف إعانات عاجلة لـ3 أسر متضررين من انهيار منزلهم الكائن بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا جنوب مدينة أسيوط، مع استمرار عمل معدات الإنقاذ والحماية المدنية فى البحث عن سيدة مسنة لا تزال تحت الأنقاض.

وتضمن قرار محافظ أسيوط صرف اعانات عاجلة بقية 2300 جنية لأصحاب المنزل وصرف 46 بطانية و25 كرتونة مواد غذائية تسلم اليهم مساء الاثنين، لمساعدتهم في ظروفهم الطارئة وذلك بعد رفض ابناء عمومتهم اقامتهم في وحدات سكنية وفرتها لهم المحافظة بمركز الغنايم كمساكن مؤقته لحين اعادة بناء منزلهم.

كانت غرفة عمليات المحافظة، قد تلقت إخطاراً يفيد بانهيار عقار مكون من طابقين بقرية الدوير بمركز صدفا بسبب قيام أصحاب المنزل بهدم بعض الحوائط الحاملة لزرع أعمدة خراسانية بدلا منها حيث انهار المنزل فجأة على القاطنين فيه، وهم عدد 3 أسر مكونة من أم واولادها الثلاثة واحفادها وعددهم 20 فردا.

وانتقل على الفور محافظ أسيوط، ترافقه قوات الحماية المدنية، ووحدات الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة وقامت بفرض كردون حول المنزل، وتمكنت من إخراج جميع من في المنزل المنهار بسلام، عدا إصابة سيدة واحدة وما زال العمل جاريا لاستخراج والدة الاخوة الثلاثة من تحت أنقاض المنزل وتدعى عايدة محمود حسين "85 عام ".

وأوضح محمد فرغلى، رئيس مركز ومدينة صدفا، أن العقار المنهار مبني منذ عام 1965، انهياره جاء نتيجة أعمال تجديد عشوائية دون تراخيص أو موافقات من الإدارة الهندسية أو إشراف مهندس عليها.

وأضاف فرغلى، محافظ أسيوط قرر تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة لبيان مدى سلامتها وبحث صرف مساعدات للأسرة لإعادة بناء المنزل.

وأشار مدحت محمد حسن مدير المتابعة الميدانية الى أن توجيهات محافظ أسيوط هي توفير الرعاية الكاملة للاسر الثلاث وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة واتخاذ كافة الإجراءات لحماية العقارات المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين والتواجد في في الموقع لحين الانتهاء من استخراج السيدة المسنة من تحت الانقاض.