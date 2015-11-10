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مباحثات مع 4 دول لفتح أسواق جديد أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية

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مباحثات مع 4 دول لفتح أسواق جديد أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية مباحثات مع 4 دول لفتح أسواق جديد أمام صادرات المنتجات الزراعية المصرية
قال الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن هناك مباحثات بين سلطات الحجر الزراعى المصرى وسلطات الحجر الزراعى بإندونسيا واليابان والصين وأمريكا، لبحث الموقف الفنى لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الموالح والعنب تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن الحجر الزراعى يعتبر هو الجهة الوحيدة المسئولة عن صادرات المنتجات الزراعية للخارج، حيث إن المنتج المعد للتصدير يتم فحصه بشكل جيد لا يقبل أى ملاحظات.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أن فتح أسواق جديد أمام المنتجات الزراعية فى الـ 4 دول، يزيد من معدل التصدير، مشيرا إلى أن إدارة الحجر تعمل بمنظومة حاسمة فى تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها إلى ما يقرب من 25 دولة، تنطبق عليها كل الاشتراطات الحجرية المصرية منذ بداية الجنى حتى فحص الشحنات من قبل خبراء متخصصين من إدارة الحجر الزراعى، لجميع المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرا إلى أن موسم التصدير الحالى يشهد ارتفاعا فى صادرات المنتجات الزراعية المصرية.

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مصر 365