لاعب لاتسيو يعتذر لصلاح ويوجه له رسالة

اعتذر البوسني سيناد لوليتش لاعب لاتسيو لمحمد صلاح نجم روما بعدما تسبب في إصابته بمباراة الفريقين يوم الأحد.

روما فاز على لاتسيو بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، لقاء شهد إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه محمولا من الملعب. (شاهد اللقطة).

قبل أن يعلن روما بشكل رسمي مدة غياب صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال لوليتش في بيان كتبه بأربع لغات هي البوسنية والعربية والإنجليزية والإيطالية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الاثنين: "الرياضي الحقيقي لا يرغب أبدا في إيذاء منافسيه".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "بالطبع لم أكن أقصد إصابة صلاح، تدخلي لم يكن مقصودا على الاطلاق، وأنا آسف جدا حول ما حدث له".

تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح

ووجه اللاعب البوسني رسالة للجناح المصري قائلا "صلاح .. أتمنى لك الشفاء العاجل من الإصابة والعودة السريعة للملاعب".

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )