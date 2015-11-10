أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب لاتسيو يعتذر لصلاح ويوجه له رسالة

Google+ Print
لاعب لاتسيو يعتذر لصلاح ويوجه له رسالة لاعب لاتسيو يعتذر لصلاح ويوجه له رسالة

اعتذر البوسني سيناد لوليتش لاعب لاتسيو لمحمد صلاح نجم روما بعدما تسبب في إصابته بمباراة الفريقين يوم الأحد.

روما فاز على لاتسيو بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، لقاء شهد إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه محمولا من الملعب. (شاهد اللقطة).

قبل أن يعلن روما بشكل رسمي مدة غياب صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال لوليتش في بيان كتبه بأربع لغات هي البوسنية والعربية والإنجليزية والإيطالية عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يوم الاثنين: "الرياضي الحقيقي لا يرغب أبدا في إيذاء منافسيه".

 

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عاما "بالطبع لم أكن أقصد إصابة صلاح، تدخلي لم يكن مقصودا على الاطلاق، وأنا آسف جدا حول ما حدث له".

تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح

ووجه اللاعب البوسني رسالة للجناح المصري قائلا "صلاح .. أتمنى لك الشفاء العاجل من الإصابة والعودة السريعة للملاعب".

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»