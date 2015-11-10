بالفيديو – كيف ساعد محرز الهداف فاردي على الاقتراب من معادلة رقم نيستلروي

أيام رائعة يعيشها المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي مع ليستر سيتي بتصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وذلك بعد تسجيله لهدفا في مرمى واتفورد.

ويحتل فاردي صاحب الـ28 عاما صدارة هدافي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 هدفا بعد مرور 12 جولة بفارق خمسة أهداف عن أقرب ملاحقيه.

وأصبح فاردي صاحب الـ28 عاما هو أول لاعب إنجليزي ينجح في تسجيل أهدافا في تسع مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ولا يفصل فاردي عن كتابة التاريخ ومعادلة رقم الهولندي ومهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نيستلروي سوى تسجيل هدفا في المباراة المقبلة أمام نيوكاسل ليصبح أول لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف في 10 مباريات متتالية.

وخلال لقاء ليستر سيتي الأخير أمام واتفورد احتسبت ركلة جزاء لصالح النمور وكان سيقوم بتسديدها رياض محرز ولكنه قرر إعطائها لفاردي ليواصل مطاردة رقم نيستلروي.

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وأشاد كلاوديو رانييري المدير الفني لليستر سيتي بالتصرف الذي قام به محرز قائلا:"لقد كانت لحظة عظيمة".

في الوقت ذاته أشاد داني درينكوتر بما قام به محرز"لقد لاحظ محرز الرقم الذي يطارده فاردي ولذلك ترك له ركلة الجزاء".

وأتم"هو أظهر لنا كيف يكون اللاعب يلعب من أجل الفريق ككل".