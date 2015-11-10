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هل انضمام مصطفى فتحي للمنتخب الأول أزعج الأوليمبي؟ عرابي يرد

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هل انضمام مصطفى فتحي للمنتخب الأول أزعج الأوليمبي؟ عرابي يرد هل انضمام مصطفى فتحي للمنتخب الأول أزعج الأوليمبي؟ عرابي يرد

هل استدعاء هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر أزعج الجهاز الفني للأوليمبي بقيادة حسام البدري نظرا لأنه من عناصر الفريق الأساسية؟ أسامة عرابي المدرب العام يرد.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول ضم مصطفى فتحي لقائمة مباراة تشاد بعد غياب محمد صلاح عقب إصابته في لقاء روما ولاتسيو يوم الأحد.

ويستعد المصري لملاقاة تشاد يومي 13 و17 من شهر نوفمبر الجاري من أجل التأهل لدور المجموعات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018.

في الوقت ذاته سيخوض المنتخب الأوليمبي مباراتين وديتين أمام الكاميرون استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016 ().

ورد عرابي قائلا:"لا على العكس تماما لقد شعرنا بالفرحة لانضمامه للمنتخب الأول".

وأوضح"انضمام مصطفى فتحي للمنتخب الأول سوف يعطيه دفعة قوية للأمام حينما يعود لنا

بمعنويات مرتفعة".

وأكمل"بالطبع أحيانا تكون هناك أزمة بيننا وبين الجهاز الفني للمنتخب الأول بسبب تعارض ارتباطتنا سويا لكننا لم ننزعج بعد طلب ضم مصطفى".

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فيديو اليوم السابع

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