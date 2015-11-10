كرة يد - الأهلي يتحدث لـ في الجول عن واقعة ' الوقوف على الكرة ' ضد الزمالك

هل بالفعل وقف لاعب الأهلي لكرة اليد على الكرة أثناء مواجهة الزمالك؟ وهل قرر الأهلي معاقبة اللاعب؟ أسئلة يُجيب عنها طارق محروس المدير الفني للفريق.

الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة 30 هدف مقابل 29 في قمة مثيرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وأقيمت المباراة في الصالة المغطاة بالإسماعيلية يوم الأحد وكان في طريقها إلى التعادل لولا حسن يسري الذي سجل في أخر ثانية من اللقاء. (شاهد هدف فوز الزمالك القاتل)

بعدها انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب محمود فايز لاعب الأهلي وهو يقف على الكرة في حركة مماثلة لما فعلها رمضان صبحي مرتين أمام الزمالك.

وتواصل FilGoal.com مع طارق محروس المدير الفني لفريق اليد بالأهلي لمعرفة حقيقة الصورة.

وقال مدرب الأهلي: "في الحقيقة لقد تفاجأت عندما شاهدت الصورة المنتشرة".

وأوضح في تصريحاته لـFilGoal.com "لقد كنت حاضرا لإحماء لاعبي الفريق قبل المباراة ولما أشاهد ما حدث".

وأضاف "لما أشاهد الواقعة بعيني ولا أعرف إذ كانت حدثت بالفعل أم لا".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أعاقب اللاعب لأني لم أرى أي شيء منه ولم يتحدث لي أحد عن ذلك".

وعن "الوقوف على الكرة" بشكل عام قال محروس: "مصر كلها بتقف على الكرة".

وأتم مدرب الأهلي حديثه مع FilGoal.com مؤكدا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق لقب البطولة هذا الموسم على حساب الزمالك.