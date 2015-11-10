"وايت نايتس" تعرض شراء ملعب حلمى زامورا بعد قرار هدمه وتحويله لمول تجارى

نشرت الصفحة الرسمية لرابطة مشجعى "وايت نايتس" الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بيانا يعترضون من خلاله على ما سيقدم عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء، بشأن هدم ملعب حلمى زمورا بالنادى، وتحويله إلى مركز تجارى للانتفاع به.

وقال البيان: "حلمى زامورا الذى حمل طوب أسوار الزمالك على كتفيه، وحقق للزمالك أكثر ممن أتى قبله أو سيأتى بعده، حلمى زامورا ليس مجرد اسم، بل هو بيت للزمالك وجماهير الزمالك ولاعبيه، فيه يجتمعون، ومنه يستمدون الروح والحياة".

وأضاف البيان: "حلمى زامورا هو المكان الذى تربى على عشقه كل زمالكاوى حق، يعرف قيمة هذا الاستاد، استاد حلمى زامورا الذى يعتبر من آثار الزمالك، وتاريخ مدرجات هذا الملعب يحمل بين طياته بقايا دماء 48 من عشاق الزمالك الذين فقدوا حياتهم فى هذه المدرجات عام 1974.. ليصل به الأمر لأن يتحول الآن إلى مول تجارى.. جماهير الزمالك فى كل أنحاء العالم، على استعداد أن تجمع قيمة هذه الصفقة لمجلس إدارة النادى، مقابل أن يحفظوا تاريخ الزمالك ولا يهدموا أحد العلامات التاريخية لهذا الكيان".

واختتم البيان: "لو تم فتح مدرجات كرة القدم للجماهير لأمكن للأندية أن تحصل على مصدر دخل دائم ومستمر من التذاكر العادية والموسمية، الحرية لحلمى زامورا.. الحرية لمدرجات كرة القدم".



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