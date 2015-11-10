أسباب تسوس الأسنان أهمها ضعف طبقة المينا

تسوس الأسنان من المشاكل التى يواجهها الكثيرون، وهناك عدة أسباب تساهم فى تعرض الأسنان للإصابة بالتسوس، وتمثل العناية بتنظيف الأسنان أحد أهم العوامل لتقليل فرص حدوث تسوس الأسنان.>وعن تسوس الأسنان يقول دكتور وائل هندى، أخصائى علاج وتجميل الأسنان، إن هناك عوامل وأسباب مختلفة لتسوس الأسنان وأهمها:

1) ضعف طبقة مينا الأسنان أحد أسباب تسوس الأسنان

>يساهم ضعف طبقة مينا الأسنان أحد أسباب تسوس الأسنان نظرًا لدورها الأساسى فى الحفاظ على الأسنان سليمة ومنع تسوسها.

2) التغذية الخاطئة أحد أسباب تسوس الأسنان

>تلعب التغذية غير الصحية أحد أسباب تسوس الأسنان نظرًا لأن عدم الاهتمام بحصول الشخص على التغذية الصحية السليمة أحد عوامل وأسباب تسوس الأسنان حيث تساعد التغذية الصحية فى إمداد الجسم بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة مثل الكالسيوم والفسفور التى تزيد من قوة وصلابة الأسنان والمتواجدة فى جميع منتجات الالبان أحد مصادر إمداد الجسم بالكالسيوم.

3) عدم العناية بتنظيف الأسنان

>يتسبب عدم اهتمام الأشخاص بتنظيف أسنانهم فى حدوث تسوس بالأسنان نتيجة عدم غسل الأسنان حيث يتسبب تراكم بقايا الطعام على سطح المينا فى تسوس الأسنان.

>لذلك ينصح د. وائل بأنه يجب على الأشخاص الاهتمام والعناية بتنظيف الأسنان لحماية الأسنان من التسوس.