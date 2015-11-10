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بسبب الشيشة.. السل يعود لمصر من جديد والأورام تهدد المصريين

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بسبب الشيشة.. السل يعود لمصر من جديد والأورام تهدد المصريين بسبب الشيشة.. السل يعود لمصر من جديد والأورام تهدد المصريين
انتشرت فى السنوات الأخيرة عادة تدخين الشيشة بمصر، وانتقلت قارورة الماء بعصاها وتبغها من المقاهى الشعبية إلى أكبر الكافيهات والمطاعم الراقية التى خصصت حيزا من مساحتها للضيفة الجديدة، ومع انتشار الشيشة بمصر ارتفعت فى المقابل نسبة الإصابة ببعض الأمراض على رأسها أمراض الجهاز التنفسى.

ويؤكد أستاذ الجراحة العامة بطب القصر العينى الدكتور إبراهيم كامل عيادة، أنه فى العشر سنوات الأخيرة لوحظ زيادة نسبة المصابين بالأمراض الصدرية فى ، وعلى رأسها مرض السل، فى مؤشر خطر للغاية، فمن المفترض أن ذلك الميكروب انقرض بشكل تقريبى من جميع دول العالم، وتكرار نسب الإصابة به فى مصر وارتفاعها تدريجيًا أمر يجب التنبه له.

يوضح "عيادة" أن التطعيم ضد مرض السل والذى تلقاه أغلب المصريين، لا يمنح حماية كاملة من الإصابة بالمرض خاصة مع وجود محفزات كانتشار الشيشة.

الأمر تجاوز الإصابة بالسل إلى ارتفاع نسب الإصابة بأورام الرئة تبعا لرأى عيادة والذى أكد أن مخاطر الشيشة فى مصر تجاوزت حدود المدخنين لتنال فئة أكبر وهم المقربون من المدخنين والذين يستنشقون أبخرتها.

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مصر 365

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