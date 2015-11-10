وزير الأشغال: صيانة دورية للمشاريع والسدود والأفلاج

دعا معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة، فرق عمل الوزارة الى تكثيف الجهود نحو الاستعداد الجيد لمواجهة موسم الأمطار وقد باشرت الفرق عملها لمتابعة مدى جاهزية مختلف مناطق الدولة لاستقبال الموسم والوقوف على مختلف الأمور التي من شأنها أن تؤثر سلباً على البنية التحتية وممتلكات المواطنين خلال تساقط الأمطار، وإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما دعا معاليه مختلف الفرق إلى الزيارات الميدانية للمناطق الشمالية والشرقية بالدولة والوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.

وأكد أن الإمارات حرصت منذ نشأتها على تطوير بنية تحتية متكاملة على درجة عالية من الجودة والكفاءة ما أهلها الحصول على مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال جودة البنية التحتية بمختلف أشكالها.

وقال:«وزارة الأشغال العامة حريصة على إجراء الصيانة الدورية لمختلف مشاريعها وبالذات السدود والأفلاج، حيث إن أعمال الصيانة الدورية التي قامت بها الوزارة للسدود تأتي تنفيذا لخططها التشغيلية، بهدف التأكد من سلامتها في ظل ما تشهده المناطق شمال الدولة من أمطار غزيرة خلال فصل الشتاء».

وأضاف:«إن منظومة عمل وزارة الأشغال العامة و بتوجيهات من القياده الرشيده والمنبثقة من حرصها على رفع كفاءة البنية التحتية في الدولة والتي تستند على استخدامها أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لها دور بالغ في دعم رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، الأمر الذي ساهم في إنجاز مشاريع ذات كفاءة عالية.

جولة

وقامت المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الاشغال بجولة ميدانية في المناطق الشرقية تفقدت خلالها عددا من المشاريع القائمة والمشاريع قيد الإنشاء وجهوزية المنطقة لاستقبال موسم الأمطار. إضافة الى تفقد الأضرار الناجمة عن الأمطار التي تعرضت لها المنطقة مساء أمس لحصر الأضرار و تقييم الوضع بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة دعما لجهود الحكومات المحلية.

كما أشادت بمدى جهوزية الفرق بالمنطقة الشرقية وأضافت:» تعد المنظومة التشغيلية الاستراتيجية في تنمية البنية التحتية والحفاظ عليها من المنظومات الأكثر تطورا على مستوى العالم، حيث لم تقتصر تلك المنظومة على المحاور التنموية فحسب، بل شملت محاور الاستدامة لتحقيق رؤية الإمارات للعام 2021

وأضافت وزارة الأشغال تضع من ضمن خططها خطة الطوارئ السنوية للحفاظ على البنية التحتية للدولة وممتلكات المواطنين، خلال موسم الأمطار، بشكل خاص وبالذات في المناطق الشمالية والشرقية

وقد باشرت فرق العمل الفنية بالوزارة أعمالها في المناطق المتأثرة بالأمطار و تقديم الدعم و المساندة للحكومات المحلية بهدف إزالة الأضرار الناجمة عن الأمطار و فتح الطرق و تسهيل عودة الحياة بشكل طبيعي في هذه المناطق كما تم تشكيل لجان فنية لتقييم حجم الأضرار و رفع تقارير فنية بالإجراءات الواجب اتخاذها