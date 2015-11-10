جامعة حمدان الذكية تنقل التعليم الذكي إلى «باريس دوفين»

بحث الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، مع البروفيسور لوران باتش رئيس جامعة باريس ـ دوفين، سبل توطيد أواصر التعاون الثنائي للاستفادة من تجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية الريادية في التعليم الذكي وتوظيفها بالشكل الأمثل في دفع عجلة الابتكار في التعليم في جامعة باريس ـ دوفين، الجامعة الحكومية المعروفة في مجال البحث العلمي، في خطوة هي الأولى من نوعها عالمياً لنقل الإبداع العربي في التعليم إلى أوروبا.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الدكتور العور إلى فرنسا لمناقشة ملامح برنامج شهادة الماجستير الدولية في التنمية المستدامة، والذي من المقرر إطلاقه العام المقبل في إطار الشراكة مع جامعة باريس ـ دوفين، وبدعم من أبرز المؤسسات التعليمية والأكاديمية في الصين، وماليزيا، وفرنسا، والإمارات وروسيا.

قنوات مباشرة

جرى اللقاء بحضور عدد من أبرز الأكاديميين وكبار المسؤولين في جامعة باريس ـ دوفين، وفي مقدمتهم البروفيسور أرنو رينوار، نائب الرئيس للشؤون الدولية.

وعلى هامش اللقاء، أكّد الدكتور منصور العور أهمية خلق قنوات مباشرة لتشجيع تبادل أفضل الممارسات بين المؤسّسات التّعليميّة والأكاديمية والتدريبية حول العالم، لافتاً إلى أنّ دراسة خطوة نوعية مثل نقل تجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية في التعليم الذكي إلى جامعة دولية مرموقة، مثل جامعة باريس ـ دوفين، يؤكد تميز إمارة دبي كمركز معرفي رائد عالمياً.

وقال العور: إنّ اهتمام الأوساط الأكاديمية الأوروبية والدولية بالاستفادة من تجربتنا، الممتدة منذ العام 2002، يعكس نجاحنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية في قيادة مسيرة الإبداع والابتكار في التعليم الذكي.