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نظام إلكتروني للفعاليات في شرطة عجمان

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نظام إلكتروني للفعاليات في شرطة عجمان نظام إلكتروني للفعاليات في شرطة عجمان

ابتكر قسم الإعلام والعلاقات العامة في القيادة العامة لشرطة عجمان نظاماً إلكترونياً لتنظيم وإطلاق وتوثيق الفعاليات والأنشطة والحملات الأمنية والمرورية والمجتمعية، يرتبط بجميع الوحدات التنظيمية في القيادة، ويعمل وفق آلية متكاملة، لتضمن انطلاق هذه الفعاليات بطريقة منظمة، تنسجم مع استراتيجية 2014-2016 والمنهجيات المتبعة والمستهدفات التي تسعى القيادة لتحقيقها، لرفع ثقة المجتمع وتحقيق الرضا التام والسعادة لجميع أفراده.

وأوضح العميد عبد الله أحمد الحمراني، القائد العام لشرطة عجمان بالإنابة، أن من منطلق حرص القيادة على تعزيز واستدامة مستوى التميز في أدائها نحو مستقبل أفضل، تم دعم النظام الإلكتروني لتحقيق التنسيق الفعال والمنظم على مستوى كل الوحدات التنظيمية في القيادة لمنع الازدواجية والتداخل، ولدعم سبل التعاون الذي يصب في تحقيق المستهدفات الموضوعة، من خلال إطلاق فعاليات أمنية ومرورية ومجتمعية تحقق رضا المستفيدين، وترمي في نهاية المطاف إلى تحقيق رفاهية وسعادة للمجتمع.

من جانبها، قالت النقيب نورة سلطان الشامسي، رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة، إن النظام الإلكتروني تم إعداده بالتنسيق مع قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وجرى تطبيقه وفق خطة منظمة ومراحل محددة، بدأت بعقد ورش تدريبية للمعنيين من مختلف الإدارات في القيادة، وأثبت نجاحه بتطبيقه على مستوى المبادرات المجتمعية، ما أسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية المتمثلة في إطلاق مبادرات تحقق النفع للأفراد المستفيدين ورفاهيتهم وسعادتهم.

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