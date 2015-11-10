هزاع بن زايد يبحث التعاون مع سفيري إرتيريا وهولندا

استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في مكتب سموه بديوان ولي العهد عثمان محمد عثمان السفير الإرتيري لدى الدولة وفرانك مولن السفير الهولندي لدى الدولة. وتم خلال اللقاءين مناقشة سبل التعاون والارتقاء بالعلاقات بين دولة الإمارات ودولتي إرتيريا وهولندا بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بالجهود التي يبذلها السفيران لتطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع دولة الإمارات ببلديهما.

حضر لقاء سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان والسفير الهولندي .. مونيك فان أشترن مستشار اقتصادي تجاري أول.