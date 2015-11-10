الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة ' استقالة محمود طاهر '

هل بالفعل تقدم محمود طاهر رئيس النادي الأهلي باستقالته من مجلس إدارة الأهلي؟ سؤال يُجيب عنه محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي.

الأهلي عقد اجتماعا مساء الاثنين داخل النادي الأهلي بشأن العديد من القرارات.

وعقب الاجتماع خرجت العديد من التقارير الصحفية لتشير بتقديم محمود طاهر استقالته من المجلس عقب مشادات حدثت داخل المجلس.

وتواصل FilGoal.com مع محمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة الذي كان حاضرا لاجتماع المجلس.

وقال عبد الوهاب: "كل ما تم نشره بخصوص استقاله محمود طاهر لا أساس له من الصحة".

وعن هل نشبت مناوشات بين الأعضاء داخل الاجتماع أوضح عبد الوهاب لـFilGoal.com "ما حدث ليس خارج الإطار. هو شيء طبيعي ولم يتخطى ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "لا يوجد أي أزمة بين رئيس النادي ونائبه. ما يقال غير صحيح. الأمور طبيعية".