بالصور.. قائد المنطقة الشمالية يجتمع برؤساء أحياء إسكندرية لمواجهة الأزمات

عقدت المنطقة الشمالية العسكرية مؤتمرا موسعا مع رؤساء الأحياء وشركات الصرف الصحى ومديرى العموم والقيادات التنفيذية فى محافظة الإسكندرية، والأجهزة المعنية بحل مشكلات الصرف الصحى والزراعى من وزارات الزراعة والإسكان، والرى، مساء اليوم الاثنين وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الجمهورية، من أجل وضع خطة عاجله خلال 72 ساعة لاحتواء الأزمات الطارئة خلال الفترة القادمة، والقضاء بشكل نهائى على الآثار السلبية لسقوط الأمطار والسيول.

وخلال المؤتمر الذى حصلت "اليوم السابع" على مجموعة من الصور له، أكد اللواء أركان حرب محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية على أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بين جميع الأجهزة العاملة بالمحافظة لسرعة تقديم حلول فعلية عاجلة لحل مشاكل المواطنين.



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تفاصيل الاجتماعات المغلقة لتنفيذ تكليفات الرئيس بمواجهة كوارث الأمطار فى الإسكندرية.. القائم بأعمال المحافظ: رفع كفاءة الصرف خلال 10 أيام... وإسناد العملية بالأمر المباشر تحت إشراف القوات المسلحة