محافظ أسيوط يتوجه إلى موقع العقار المنهار بقرية الدوير

توجه محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقى، منذ قليل، إلى المنزل المنهار بإحدى القرى التابعة لقرية الدوير بصدفا لمواساة أهل العقار.

وشدد المحافظ خلال زيارته، على سرعة استخراج الضحية من تحت أنقاض المنزل المنهار وحصر الخسائر الناجمة عن الانهيار.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بأسيوط ملك "سيد محمد عبد الحافظ" ووجود بعض سكان العقار تحت الأنقاض، وعلى الفور، انتقلت رئاسة المدينة وقوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف.

وقال أحد سكان المنطقة، إن المنزل المنهار مبنى بمنطقة زراعية وعلى ضفاف إحدى الترع، وأن مالك العقار قام بهدم وتفريغ بعض حوائط المنزل لعمل عمدان خرسانية لتدعيم وتقوية المنزل، مرجحا أن هذا هو السبب الرئيسى فى انهيار العقار.