الكتدرائية بالإسكندرية تحتفل بعيد تكريس كنيسة مار مرقس الرسول

احتفلت الكتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، بعيد ظهور رأس مارمرقس الإنجيلى الرسولى وتكريس كنيسته، وذلك بصلاة العشية التى ترأسها الأنبا ثيؤدسيوس، أسقف عام وسط الجيزة والواسطى وتوابعها، ونيافة الحبر الجليل الأنبا كاراس.

يذكر أن الكنيسة تحتفل بتذكار تكريس كنيسة القديس البتول مار مرقس الإنجيلى كاروز الديار المصرية، وظهور رأسه المقدس بمدينة الإسكندرية، حيث ظل جسد القديس مار مرقس ورأسه معا فى تابوت واحد حتى سنة 644م وكان هذا التابوت محفوظا فى كنيسة بوكاليا أو دار البقر.

وفى أحد الأيام من سنة 644م دخل أحد البحارة العرب إلى الكنيسة فوجد التابوت وتوهم أن فيه ذهبا ووضع يده فى التابوت، فوقعت يده على الرأس فأخذها فى الليل وأخفاها فى أسفل المركب، ولما عزم القائد عمرو بن العاصى على المسير أبحرت كل السفن وخرجت من ميناء الإسكندرية ما عدا تلك السفينة التي بها الرأس فلم تتحرك إطلاقا رغم محاولات البحارة فى بذل جهودهم لإخراجها، عند ذلك علموا أن فى الأمر سرا.

فأمر عمرو بن العاص بتفتيش السفينة فوجدوا الرأس مخبأة فيها فأخرجوها من السفينة واحتفظ بها عمرو وبعدها تحركت السفينة حالا ففهم عمرو بن العاص ومن معه أن تأخر السفينة كان بسبب وجود الرأس المقدسة فيها.

فأحضر البحار الذى خبأها فاعترف بجريمته فعاقبه، ثم سأل عمرو بن العاص عن بابا الأقباط وكان هو الأنبا بنيامين البطريرك الثامن والثلاثون وكان هاربا ومختبئا بأديرة الصعيد فكتب له عمرو بن العاص خطابا بخط يده يطمئنه ويعطيه الأمان ويطلب منه الحضور، فحضر البابا بنيامين وتسلم منه الرأس المقدسة، بعد ما قص عليه عمرو بن العاص المعجزة العظيمة التى حدثت منه، ثم أعطاه عشرة آلاف دينار ليبنى بها كنيسة عظيمة على اسم صاحب هذه الرأس.

فشكره البابا واحتفظ بالرأس فى قلايته بدير مطرا إلى أن يتم بناء الكنيسة، ثم بدأ فى بناء الكنيسة التى عرفت باسم المعلقة بالإسكندرية الكائنة فى شارع المسلة بالثغر، لكنه لم يستطع إكمالها فأتمها خليفته البابا أغاثون وكرسها فى مثل هذا اليوم.