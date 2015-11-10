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محافظ أسيوط يتوجه للعقار المنهار ويشدد على سرعة استخراج الضحية من تحت الأنقاض‎

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محافظ أسيوط يتوجه للعقار المنهار ويشدد على سرعة استخراج الضحية من تحت الأنقاض‎ محافظ أسيوط يتوجه للعقار المنهار ويشدد على سرعة استخراج الضحية من تحت الأنقاض‎

ياسر الدسوقي محافظ أسيوط

توجه محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي، مساء اليوم، إلى المنزل المنهار بإحدى القرى التابعة لقرية الدوير بصدفا، لمواساة أهل العقار، مشددًا على سرعة استخراج الضحية من تحت أنقاض المنزل المنهار، وحصر الخسائر الناجمة عن الانهيار.

وقال محمد فرغلي، رئيس مركز ومدينة صدفا، إن قوات الحماية المدنية والانقاذ السريع تحاول جاهدة استخراج الضحية الوحيدة من أسفل أنقاض العقار ونظرًا لحجم المنزل وكمية الهدد الكبيرة اضطررنا لاستدعاء حفار ودقاق خرساني من أجل تقطيع الهدد، واستخراج الضحية وعلى الأرجح قد تكون توفت بالفعل نظرًا لأنها مسنة وطول وجودها تحت الأنقاض لأكثر من 5 ساعات.

العقار مكون من 3 طوابق ملك سيد محمد عبد الحافظ بقرية الدوير التابعة لمركز صدفا بأسيوط، قد انهار على والدة المالك المسنة بعد أن قام صاحب العقار هدم وتفريغ بعض حوائط المنزل لعمل عمدان خرسانية لتدعيم وتقوية المنزل.

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