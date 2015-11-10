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محافظ الوادي الجديد يتفقد قرى مركز باريس‎

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محافظ الوادي الجديد يتفقد قرى مركز باريس‎ محافظ الوادي الجديد يتفقد قرى مركز باريس‎

محافظ الوادي الجديد

 

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، بعض من قرى مركز باريس، حيث تفقد الوحدة الصحية ومخبز بلدي وأعمال الصيانة بمدرسة جدة الإعدادية المشتركة، وتفقد أيضًا الوحدة الصحية وأعمال الصيانة بمدرسة بغداد الابتدائية بقريه بغداد.

وتفقد مشروع قرية الأمل بأرض الملك، الذي يضم عدد «50» منزل بدوي، على مساحة 20 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 9.3 مليون جنيه ومساحة المنزل حوالي 87 م2.

وقام المحافظ أيضاً بالمرور على مدرسة جورمشين الإعدادية، وتفقد مشروع إنشاء شبكه المياه والصرف الصحي.

وأنهى المحافظ جولته التفقديه بعقد مؤتمر جماهيري بجور مشين، وذلك بهدف الوقوف على أهم مشاكل المواطنين وتقديم حلول فوريه لها.

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