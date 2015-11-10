فيديو في الجول - صلاح .. نتمنى لك الشفاء العاجل

بعد بداية موسم رائعة كما كان متوقعا، تلقى محمد صلاح نجم روما المنضم إليه بداية هذا الموسم ضربة موجهة في مشواره بإصابة قوية.

روما فاز على لاتسيو بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، لقاء شهد إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه محمولا من الملعب. (شاهد اللقطة).

قبل أن يعلن روما بشكل رسمي مدة غياب صلاح. (طالع التفاصيل)

ويقدم FilGoal.com مقطع فيديو قصير يتمنى فيه الشفاء العاجل لصلاح.

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صلاح سجل ستة أهداف جعلته ثالث هدافي فريقه بعد جيرفينيو وميراليم بيانيتش اللذان سجلها سبعة أهداف.

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )