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مسئول روسى يبحث مع المعارضة السورية التسوية السياسية

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مسئول روسى يبحث مع المعارضة السورية التسوية السياسية مسئول روسى يبحث مع المعارضة السورية التسوية السياسية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الاثنين، الوضع القائم فى سورية خلال لقائه وفد هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة.

وقالت الخارجية الروسية فى بيان لها: "جرى خلال اللقاء بحث تطور الوضع فى سورية وحولها مع التركيز على مسائل التسوية السياسية - الدبلوماسية للأزمة السورية"،بحسب وكالة سبوتنيك.

وتم التركيز على "قضايا إطلاق حوار سورى - سورى شامل على أساس بيان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012 وبدعم دولى فعال، كما هو منصوص عليه فى بيان مجموعة دعم سورية الذى جرى تبنيه فى فيينا".

وكان المشاركون فى اجتماع فيينا الموسع حول سورية، الذى عقد فى الثلاثين من الشهر الماضى ، اتفقوا على تحديد قائمة الجماعات الإرهابية العاملة فى سورية، التى لا ينطبق عليها وقف إطلاق النار، وقائمة أعضاء المعارضة المعتدلة، التى سوف تشارك فى المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية مع السورية.

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مصر 365

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