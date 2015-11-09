داود أوغلو: حادث الطائرة الروسية اعتداء على الجميع وعلينا العمل ضد الإرهاب

قال رئيس الوزراء التركى، أحمد داود أوغلو، إن الاعتداء على الطائرة الروسية التابعة لشركة "ميتروجيت" ومقتل 224 راكبا على متنها يعتبر "اعتداء علينا جميعا".

وأكد أوغلو فى مقابلة مع CNN أن الحادث يؤكد أنه إذا لم تحل الأزمة فى بلد معين أو فى منطقة معينة فإنه سيصعب احتواؤها فى دول أخرى، وحان التوقيت المناسب للعمل معا ضد خطر الإرهاب من أى جهة إرهابية كانت".

وفى الشأن السورى قال أوغلو: "لا يمكننا فرض حل بل يمكننا تيسير الوصول إلى حل، والحل واضح جدا ويتمثل فى اليوم الذى يعود فيه ملايين اللاجئين السوريين إلى سوريا بعد حلول السلام هناك".