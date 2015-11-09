كيندال جينر تكمل عامها العشرين فما رأيك بإطلالاتها؟

الرياض - خلود أحمد

كيندال جينر هي إحدى الأخوات غير الشقيقات للكارداشيان، وقد عرفناها كواحدة من أشهر عارضات الأزياء في المواسم الأخيرة لأسابيع الموضة العالمية، مؤخراً أكملت كيندال جينر عامها العشرين، وبهذه المناسبة قررنا أن نستعرض معك إطلالاتها خلال هذا العام فشاركينا بتقييمك لها.

منذ أن بلغت عامها ألـ 18 وضعت نصب عينيها مسيرة مهنية ناجحة كعارضة أزياء محترفة، وقد شقت طريقها في هذا المجال بمساعدة والدتها وشقيقاتها لتعلن مؤخرًا مشاركتها في عرض فيكتوريا سيكريت بعد أسبوع من الآن .

بالحديث عن ستايلها فيمكن أن نقول أنها صاحبة الإطلالات الأكثر بساطة في العائلة، ففي الإطلالات اليومية تختار كيندال تنسيقات بسيطة بالجينز، وتحرص على اختيار الأحذية الجميلة ذات التصاميم العصرية والألوان المشرقة، أما في إطلالات السهرات فتعجبنا اختياراها الأنيقة للفساتين، حيث تختار ما يظهر جمال قوامها بقصات أنيقة .

ويكمن أن نقول أنّ اللون الأحمر من الألوان المفضلة لدى كيندال في إطلالات السهرات، ففي حفل The Fragrance Foundation Awards اختارت تصميمًا عصريًّا بسيطًا من HALSTON وخطفت الأنظار بإطلالة رائعة في حفل amfAR بتصميم ROMONA KEVEZA المميز .

شاهدي معنا أجمل إطلالات كيندال جينر في عالم 2015 وشاركينا برأيك