الفستان الأسود القصير بـ 20 تصميمًا لخريف وشتاء 2016

الرياض - خلود أحمد

يعد الفستان الأسود القصير من القطع الأساسية في خزانة كل فتاة، ولطالما استمعنا لخبراء الموضة والأزياء الذين ينصحون كل سيدة باقتناء فستان أسود بتصميم ناعم وبسيط ليكون ملاذها في كل موسم، ويبدو أنّ مصممي الأزياء العالميين يعون أهمية هذه القطعة حيث شاهدناها بتصاميم مختلفة في عروض خريف وشتاء 2015-2016.

شوهدت العديد من التصاميم الكلاسيكية البسيطة للفستان الأسود القصير، فشاهدناه بتصميم أنثوي ناعم في عرض Alberta Ferretti وبتصميم بسيط في عرض Christian Dior . بينما اختارت بعض دور الأزياء الأخرى أن تضيف لهذا النوع من الفساتين لمسات خاصة لتزيد من تألقها، كما شاهدنا في عرض Delpozo الذي زيّن الفستان الأسود بالترتر الملون و Balmain التي عرضت فستانًا أسود جميلًا تزينه خطوط ذهبية ناعمة .

من ناحية أخرى استبعد بعض المصممين الستايل البسيط والمسالم للفستان الأسود واختاروا أن يقدموه بأسلوب عصري ومتجدد كما فعل ريكاردو تيشي في مجموعة Givenchy وسارة بيرتون لدار Alexander McQueen حيث استوحوا تصاميمهم من فساتين السيدات في القرون الماضية فجاءت جريئةً وخارجةً عن المعتاد .

اخترنا لك مجموعةً من التصاميم المختلفة للفساتين السوداء التي قدمت في عروض خريف وشتاء 2015-2016 فشاهديها وأخبرينا أي منها يناسب إطلالتك؟