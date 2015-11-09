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6 إطلالات جذابة من حفل LACMA ليلة البارحة

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6 إطلالات جذابة من حفل LACMA ليلة البارحة 6 إطلالات جذابة من حفل LACMA ليلة البارحة

الإثنين 09-11-2015 07:07

أقيم ليلة البارحة حفل توزيع جوائز LACMA للفنون والسينما في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بحضور عدد كبير من نجمات السينما وعارضات الأزياء الأنيقات، وقد اخترنا 6 إطلالات أنيقة من هذا الحفل لنستعرضها معًا.
اختارت العديد من النجمات الألوان المشرقة لإطلالاتهنّ في هذا الحفل، فظهرت كل من سلمى حايك Salma Hayek وروزي هنتنغتون Rosie Huntington بفستان وردي ذي تصميم أنثوي جميل، واختارت غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow فستانًا قصيرًا بتصميم عصري، وظهرت دايان كروغر Diane Kruger بتصميم عصري باللون الأزرق من
Monique Lhuillierفبدت متألقةً كعادتها .
أما داكوتا جونسون Dakota Johnson فاختارت إطلالةً محافظةً من Gucci بفستان مع أكمام طويلة وظهرت ريس ويذرسبون Reese Witherspoon بإطلالة كلاسيكية باللون الأسود فكانت الأجمل في هذا الحفل .
شاهدي معنا أجمل الإطلالات من حفل LACMA وشاركينا برأيك .

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سيدتي