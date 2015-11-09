مجموعة "سافيا" الجديدة من مجوهرات "كاريرا اي كاريرا"

"سافيا" Savia رمز الحيوية والطاقة والقوّة. فالقوة الملهمة للطبيعة التي تنبض بها هذه المجموعة الجديدة من "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera قادرة على تغيير عواطفنا ومشاعرنا بطريقة تكاد تكون سحرية. أحجبة مصنوعة من المجوهرات، قطع جالبة للحظ، توازن، خيال، فرح، وتفاؤل.

صنَعَ الحرفيون الماهرون في دار "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera، والذين يتمتّعون بخبرات ودراية لا مثيل لها، قطعاً من الذهب الأصفر والذهب الأبيض والكوارتز الرمادي والألماس. و النتيجة كانت مجوهرات فريدة إلى أبعد الحدود. فالتصاميم الطبيعية والأشكال التي تحاكي الحيوانات تزخر بالتفاصيل والرموز الساحرة، الأمر الذي يصبغ كلّ عمل فني بالحياة والعاطفة.

وعليه، تقدّم دار "كاريرا اي كاريرا" Carrera y Carrera مجموعةً تتمتّع بطابع خاصّ ومميز يتماشى مع أحدث الصيحات الرائجة. وعندما ترتدين أي قطعة من مجموعة "سافيا" Savia ستتذوقين طعم جوهر الطبيعة من خلال مجوهرات خيالية مفعمة بالواقعية.

تزدان هذه المجموعة بالتفاصيل الإبداعية الدقيقة والمنمنمة حيث تتناغم جذور الشركة مع الطبيعة بوضوح.