مجوهرات "شوبارد" تحف فنية فاخرة!

لطالما ميزت أحجار الألماس المتراقصة والمحررة من مخالب التثبيت أرقى تصاميم مجموعات دار "شوبارد" Chopard. وبعد تجسيدها في عدد غير محدود من القطع، تمكنت مجموعة Happy Diamonds من ترسيخ مكانتها الرمزية وطابعها النابض بالحيوية، لتشع تصاميم المجموعة بسحر عفوي يأسر قلوب الشابات اللاتي يحببن المفاجآت.

تعرفي إلى أحدث مجموعات المجوهرات من شانيل

اتسمت أحدث تشكيلة من إبداعات مجموعة "هابي دايموند" Happy Diamonds بلمسة من الأناقة الراقية التي تتألق بطابع من البهجة والمرح، فتجسدت النتيجة في مجموعة ساحرة من الخواتم، والأقراط، وتمائم العقود؛ تحتضن فيها الأشرطة المرهفة المصنوعة من الذهب الوردي المرصّع بالألماس قلوباً صغيرة تضم حجر ألماس وحيد أو ثلاثة أحجار ألماس متحركة تتراقص بحرية بين طبقتين من السافير الكريستالي لتترك انطباعاً بالأناقة الفاخرة.

أما مجموعة "هوت جوليري" Haute Joaillerie المؤلفة من أربعة قطع فتلسط الضوء على جمال حجر الألماس المصقول بشكل كمثري، الذي يمثل أحد أشكال القطع المفضلة لدى كارولين شوفوليه، الرئيس الشريك والمدير الفني في دار "شوبارد" Chopard. تجلت أولى هذه الإبداعات في قلادة تتألق عليها زخارف مزهّرة يزينها 39 قيراط من الألماس، ويتسق مع تصميم القلادة زوج بديع من الأقراط، كما تضم المجموعة زوج أقراط بتصميم ثريا يتألق بترصيعات رقيقة تتلائم مع رهافة الألماس الذي يعتبر رمزاً للاستمرارية عبر الزمان. وتمثلت آخر قطع المجموعة التي أبدعتها ورشات شوبارد في سوار أنيق على شكل عقدة بيضاء تتلألأ كوشاح رقيق من عالم الأحلام. وخلال هذا العرض الفريد قدّمت قطع المجوهرات التي سخرت شوبارد لصياغتها خبرات منقطعة النظير، فتجسدت النتيجة النهائية في تحف فنية فاخرة تسطع بأحجار الألماس لتشيد بجمال أنثوي يتخطى حدود الزمن.

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