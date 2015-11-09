أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح مستقبل وطن بالإسماعيلية يروج لرمزه الانتخابى بـ"مجسم قلم"

Google+ Print
مرشح مستقبل وطن بالإسماعيلية يروج لرمزه الانتخابى بـ"مجسم قلم" مرشح مستقبل وطن بالإسماعيلية يروج لرمزه الانتخابى بـ"مجسم قلم"
بدأ أحمد بدران البعلى مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الرابعة بالإسماعيلية فى الترويج لرمزه الانتخابى، "القلم" بصنع مجسم من الخشب يشاركه المسيرات والمؤتمرات الانتخابية.

وقال محمد الخضرى عضو اللجنة الإعلامية للحملة إن مجسم "القلم" من صنع الحملة لإبراز الرمز الانتخابى للمرشح.

وينافس بدران البعلى على مقعد الدائرة الرابعة بالإسماعيلية التى تضم مدينتى التل الكبير والقصاصين الجديدة، ويعتمد فيها على خبرته التنفيذية؛ حيث شغل منصب رئيس مجلس مدينة القصاصين.

وظهر مجسم القلم فى مؤتمرات البعلى ومسيرات لحشد التأييد له فى الدائرة، وكانت لجنة الانتخابات قد خصصت القلم كرمز انتخابى لمرشحى حزب مستقبل وطن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365