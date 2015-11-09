مرشح مستقبل وطن بالإسماعيلية يروج لرمزه الانتخابى بـ"مجسم قلم"

بدأ أحمد بدران البعلى مرشح حزب مستقبل وطن بالدائرة الرابعة بالإسماعيلية فى الترويج لرمزه الانتخابى، "القلم" بصنع مجسم من الخشب يشاركه المسيرات والمؤتمرات الانتخابية.

وقال محمد الخضرى عضو اللجنة الإعلامية للحملة إن مجسم "القلم" من صنع الحملة لإبراز الرمز الانتخابى للمرشح.

وينافس بدران البعلى على مقعد الدائرة الرابعة بالإسماعيلية التى تضم مدينتى التل الكبير والقصاصين الجديدة، ويعتمد فيها على خبرته التنفيذية؛ حيث شغل منصب رئيس مجلس مدينة القصاصين.

وظهر مجسم القلم فى مؤتمرات البعلى ومسيرات لحشد التأييد له فى الدائرة، وكانت لجنة الانتخابات قد خصصت القلم كرمز انتخابى لمرشحى حزب مستقبل وطن.

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