بالفيديو.. مواطن يدفع نور عينيه ثمنا لمنعه جريمة سرقة.. والداخلية: نموذج للمصرى الشهم

فقد حسن طه عينيه ثمنا لشهامته بعد منعه جريمة سرقه بالهرم، فى مطارته لأحد اللصوص الذين استولوا على "شنطة" امرأة بشارع الهرم، فى مشهد يكشف مدى الشهامة لإنسان ضحى بنفسه لمساعدة الاخرين.

وقال "طه" فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، :"رائيت الست متعلقة بشنطة وكأن فيها روحها، ولم اتردد ثانية وطارتهم بالسيارة، ثم فوجئت بطلقة فى وجهى قبل أن ينطلق بى أحد الشباب لمستشفى الهرم ويتم تحويلى لمستشفى قصر العينى"، مستطرداً "استحالة اتردد ولو لحظة فى انقاذ انسان وخاصة لو كانت امرأة ..والحمدالله اتكتبى عمر جديد وحياة جديدة مع نفسى".

>

وتوجه بالشكر للواء مجدى عبد الغفار ووزارة الداخلية، لدورهم فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة لهم، منهمراً بالدموع، قائلاً :" فوجئت باهتمام الدولة، وأنا بقول للناس دى أن متشكر جدا..فقد فوجئت بأحد العمداء بتكليف من وزير الداخلية فى زياراتى، وتم تحويلى لمستشفى الشرطة فوراً".

فيما أشاد اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات العامة، بالمواطن حسن طه، قائلاً :"هذا نموذج للمواطن المصرى الشهم والأصيل"، لافتاً إلى أن وزير الداخلية، وجه بنقله إلى مستشفى الشرطة وعلاجه على نفقة الداخلية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة تقديراً لشهامته وايجابيته وتصرفه الايجابى، مضيفاً أ نه تم إلقاء القبض على المتهمين وعودة المسروقات.

>