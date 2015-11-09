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أين يذهب العرب المسافرون إلى المكسيك؟

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أين يذهب العرب المسافرون إلى المكسيك؟ أين يذهب العرب المسافرون إلى المكسيك؟

الإثنين 09-11-2015 15:12

يزور العرب المسافرون، بالإضافة إلى ملايين السائحين، المكسيك التي تستقبل أكثر من 20 مليون زائر أجنبي، سنوياً، نظراً لغناها بالأماكن الجذابة، وهي المتأثرة بتقسيم مدار السرطان لها، إلى مناطق معتدلة واستوائية، حيث تصل الحرارة في الأراضي شمال خط العرض إلى 24 درجة مئوية، فيما تكون الحرارة ثابتة على مدار السنة في الأراضي جنوب خط العرض.

أين يذهب العرب المسافرون إلى المكسيك؟
- "تيوتيهواكان": تقع هذه المدينة الأثرية وسط المكسيك، في شمالي شرق مدينة "مكسيكو"، ويمكن الوصول إليها عن طريق الحافلات أو سيارات الأجرة. يعود تاريخ وجودها إلى القرن الثاني قبل الميلاد، إذ تضمّ حضارةً غنيةً، تتمثّل في: الأهرامات الضخمة والمدافن والقصور. علماً أنه تم بناء "هرم الشمس" مند قرن، وهو أكبر هرم في "تيوتيهواكان"، وفي المكسيك ككل. بعد زوال امبراطورية "تيوتيهواكان"، حظيت الأهرامات بأهمية سياحية.

- "لوس كابوس": هي منطقة تقع في الطرف الجنوبي من شبه جزيرة "باجا كاليفورنيا"، وتضمّ الشواطئ الرملية البيضاء، حيث تتمركز المنتجعات والمطاعم والحانات وغيرها من عوامل الجذب. لذا، تعدّ لوس كابوس" وجهة رائعة لهواة مزاولة الرياضات المائية.

- "أكابولكو": هي مدينة وميناء بحري يقع على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك؛ كان دخل حيز الصدارة سنة 1950 باعتباره الملاذ لنجوم "هوليوود"، ومقصداً سياحياً شهيراً تزدهر الحياة الليلية فيه! ولا يمكن زيارة "أكابولكو"، بدون مشاهدة الغواصين المحترفين في المحيط.

- "غواناخواتو": تقع هذه المدينة ذات الطراز الاستعماري في جبال "سييرا دي غواناخواتو". كانت تأسّست في سنة 1554، وتعتبر واحدة من أغنى المناطق بمعدن الفضة بالمكسيك. ساهم ازدهار التعدين في القرن السادس عشر في بناء المباني الجذابة فيها. تنتشر في "غواناخواتو" الأزقة الملونة في كل اتجاه، في حين تم تنظيم حركة المرور من خلال من الأنفاق تحت الأرض ما يجعل منها مدينة مميزة للمشاة.

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