تقرير في الجول - 5 أشياء تغيرت في العالم منذ أخر أهداف أزار في الدوري

هل تعلم مدى المتغيرات التي حدثت في عالم الساحرة المستديرة منذ أخر مرة نجح إدين أزار في تسجيل أي هدف بالدوري الإنجليزي؟

أزار سجل هدف الفوز لتشيلسي في مرمى كريستال بالاس بتاريخ الثالث من مايو 2015 أي قبل نهاية الدوري الموسم الماضي بـ4 جوالات.

ومنذ ذلك الوقت ولعب تشيلسي 3 مباريات في الدوري الموسم الماضي ثم 14 مباراة في الدوري الموسم الحالي. ولم يسجل أزار أي هدف.

وعلى الرغم من هز الأخير شباك أرسنال هذا الموسم, إلا أن هدفه اُحتسب كهدف عكسي من مدافع أرسنال في مرماه. ليبقى رقم أزار الطووووويل بلا أهداف.

ومنذ أخر أهداف أزار حدثت العديد من الأشياء. ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 متغيرات حدثت لفرق أوروبا منذ أخر أهداف أزار في الدوري الإنجليزي.

متغييرات ذكر منها موقع squwaka أكثر من شيء.

(1) كلوب

وقت أخر أهداف أزار في الدوري الإنجليزي كان يورجن كلوب مديرا فنيا لنادي بوروسيا دورتموند.

الآن كلوب ترك وودع جماهير دورتموند ثم فضل الراحة لمدة ليست قصيرة.

قبل أن يقرر نادي ليفربول تعيين كلوب كمدير فني بدلا من بريندان رودجرز.

ولعب كلوب أول مباراة له مع ليفربول وتعادل. ثم نجح في تحقيق أول انتصار له في الدوري أمام تشيلسي.

ثم تلقى أول خسارة له في الدوري أمام كريستال بالاس.

كل هذا حدث لليفربول وكلوب ودورتموند منذ أخر أهداف أزار.

(2) شابي

شابي يلعب بقميص برشلونة ويتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا في موسم نجح فيه برشلونة بالفوز بالدوري أيضا.

ثم لقاء وداعي بين شابي وجماهير برشلونة ورحيل اللاعب إلى قطر والانضمام إلى السد القطري.

وشارك شابي لأول مرة في الدوري القطري. ثم نجح كعادته في صناعة الأهداف ليس ذلك وحسب بل ونجح أيضا في تسجيل أول أهدافه في قطر.

ولم ينجح أزار في هز شباك الخصوم من وقتها.

(3) القضية الأشهر

منذ أخر أهداف أزار في الدوري مع تشيلسي ظهرت القضية الأشهر والأكثر انتشارا داخل جدران القلعة الزرقاء.

جوزيه مورينيو يهاجم إيفا كارنيرو طبيبة الفريق بعد دخوله إلى أرضية الملعب لعلاج أزار.

ثم تبتعد الطبيبة عن مباريات تشيلسي ثم تلجأ إلى الاتحاد الإنجليزي.

وتم توجيه اتهام لمورينيو بتوجيه كلمات بها تمييز جنسي ضد كارنيرو.

وبعدها يتم تبرئة المدرب البرتغالي.

(4) الإنجاز

لأول مرة في التاريخ ينجح منتخب ويلز في التأهل إلى بطولة أمم أوروبا.

وضمن المنتخب الويلزي بقيادة آرون رامسي لاعب أرسنال وجاريث بيل نجم ريال مدريد في ضمان مقعده في أمم أوروبا فرنسا 2016.

منتخب بلجيكا هو الأخر وبقيادة أزار نفسه ينجح في التأهل لبطولة أمم أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه.

وسجل أزار في لقاء بلجيكا أمام أندورا والذي ضمن تأهل منتخب بلاده إلى فرنسا.

(5) إلى أمريكا

ستيفن جيرارد يرحل. فرانك لامبارد يرحل. أندريا بيرلو يرحل. ديديه دروجبا يرحل.

العديد والعديد من النجوم يرحلون والطريق واحد للجميع. الدوري الأمريكي.

لامبارد يجاور بيرلو وديفيد فيا في نيويورك سيتي.

جيرارد إلى لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بل ويبدأ التفكير في العودة إلى ليفربول مجددا ويجاور يورجن كلوب في جهاز ليفربول.

والآن وفي نيويورك سيتي الأمريكي تم الإعلان رسميا عن تولي قائد أرسنال الأسبق ونجم منتخب فرنسا باتريك فييرا تدريب النادي الأمريكي ليشرف على تدريب لامبارد وبيرلو.