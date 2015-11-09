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العاهل الأردنى يزور المصابين فى حادث مركز التدريب ويعزى الرئيس الأمريكى

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العاهل الأردنى يزور المصابين فى حادث مركز التدريب ويعزى الرئيس الأمريكى العاهل الأردنى يزور المصابين فى حادث مركز التدريب ويعزى الرئيس الأمريكى
زار العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، مساء الاثنين، المصابين بحادث إطلاق النار فى مركز لتدريب الشرطة شرق العاصمة الأردنية عمان، والذى راح ضحيته متعاقدان أمريكيان وآخر من جنوب إفريقيا إلى جانب مستخدمان مدنيان.

وجاء فى بيان صادر عن الديوان الملكى الأردنى نشره موقع "سى إن إن"، أن الملك عبد الله الثانى، أرسل برقية إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته له ولشعب بلاده الصديق، بمقتل مواطنين أمريكيين جراء حادث إطلاق نار جرى اليوم فى مركز لتدريب الشرطة فى شرق عمان، متمنيا السلامة لثلاثة مصابين آخرين من الجنسية الأمريكية جراء الحادث.

كما بعث ببرقية مماثلة إلى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته فى وفاة أحد مواطنى بلاده فى نفس الحادث.. وأدان بشدة، فى البرقيتين، هذا العمل الجبان، الذى يرفضه الشعب الأردنى بجميع أطيافه ومكوناته، وراح ضحيته أردنيون أيضا، مؤكداً أن الأردنية تجرى تحقيقا فى الحادث.

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مصر 365

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