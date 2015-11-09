ملك الأردن يعزى أوباما وزوما فى ضحايا بلديهما بحادث مركز تدريب الشرطة

>بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ببرقية عزاء ومواساة إلى الرئيس الأمريكى باراك أوباما ولشعبه؛ إثر مقتل مواطنين أمريكيين فى حادث إطلاق النار الذى وقع اليوم الاثنين فى مركز لتدريب الشرطة بمنطقة (الموقر) جنوبى شرق عمان.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن الملك عبدالله الثانى أعرب - فى برقيته كذلك - عن تمنياته بالسلامة للمصابين من الجنسية الأمريكية جراء الحادث.

كما بعث العاهل الأردنى ببرقية مماثلة إلى رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته بوفاة أحد مواطنى بلاده فى نفس الحادث.

وأدان الملك عبد الله الثانى بشدة، فى البرقيتين، هذا العمل الجبان الذى يرفضه الشعب الأردنى بجميع أطيافه ومكوناته وراح ضحيته أردنيون أيضا .. مؤكدا على أن الحكومة الأردنية تجرى تحقيقا فى الحادث.

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