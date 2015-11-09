بواب بالغربية يعتدى جنسيا على ابنة زوجته بعد تهديدها.. والضحية تحمل سفاحا

شهدت منطقة المشحمة بأول المحلة اعتداء بواب بأحد العمارات السكنية الجنسى على ابنة زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج على مدار 6 أشهر، مما أدى لحملها سفاحا منه فى شهرها الرابع.

واستغل الجانى، غياب والدتها التى تعمل عاملة تنظيف فى الشقق السكنية والتى لم تكن تعلم بالأمر فى بدايته إلى أن ظهر على نجلتها علامات الحمل وأثاره وتحدثت إليها، وكانت المفاجئة بأن اعترفت لوالدتها بأن زوجها روادها عن نفسها وظل يداعبها واعتدى عليها جنسيا بعد أن هددها بضربها فى حالة فضح العلاقة الجنسية بينهما ولم تكن تعرف أن فى أحشائها جنين منه.

ترجع الواقعة إلى تحرير "لمياء.ر.ش" 14سنة بدون عمل مقيمة قرية البنوان مركز المحلة ووالدتها بتحرير محضر 12615جنح أول المحلة لسنة 2015 أمام العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، اتهمت فيه زوج والدتها "أحمد.ا.ا" مواليد 1948 بواب عمارة مقيم قرية محلة زياد مركز سمنود ويعمل بواب بأحد العمارات بمنطقة المشحمة أول المحلة بالتعدى عليها جنسيا طوال 6 أشهر، وحملت منه فى شهرها الرابع فى غياب والدتها عن الغرفة التى يقيمون بها بمدخل العمارة وظل يتناوب عليها الاعتداء الجنسى حتى أن شعرت بألام فى بطنها وتبين أنها حامل.

وتم القبض على المتهم تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وبعرض المتهم على عمرو جميل فتوح رئيس نيابة أول المحلة قرر حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات وعرض الفتاة على الطب الشرعى لبيان حالتها.