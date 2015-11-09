الجالية المصرية فى عمان تخطط لتنظم رحلة سياحية إلى شرم الشيخ

بدأت الجالية المصرية بمسقط التخطيط لرحلة من مسقط الى شرم الشيخ فى إجازة العيد الوطني لسلطنة عمان التى تصادف 26 من الشهر الجارى وأكد العديد من أبناء الجالية فى سلطنة عمان رغبتهم فى زيارة شرم الشيخ خلال إجازة العيد الوطنى للسلطنة التى يتوقع أن تكون 4 أيام على الأقل .

وبدأ نادى الجالية المصرية عن طريق لجنة الشباب ورؤساء مجلس إدارته وبعض أبناء الجالية فى الاتصال بشركات السياحة فى شرم الشيخ للوصول لأفضل الأسعار والتقوا صباح اليوم عبدالهادى النعناعى مدير مكتب مصر للطيران بمسقط لبحث إمكانية إطلاق رحلة من (مسقط - شرم الشيخ - مسقط) تكون بسعر خاص لتشجيع أكبر عدد على الذهاب إلى شرم الشيخ خاصة، وأن هناك عدد كبير من العمانيين وأبناء الجاليات الأخرى على استعداد للاشتراك فى هذه الرحلة من أجل دعم السياحة فى مصر وقضاء الإجازة فى شرم الشيخ، وتواصل أبناء الجالية المصرية مع الجاليات الأخرى وقدموا لهم الدعوة بقضاء إجازة العيد الوطنى والإجازات القادمة فى مصر خاصة شرم الشيخ .