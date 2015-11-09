بالفيديو.. عزة الحناوى لـ"يوسف الحسينى": "الحكومة معندهاش دم"

شنت الإعلامية عزة الحناوى، المذيعة بالتلفزيون المصرى والتى تم إيقافها لإبدائها الرأى فى برنامجها، هجوماً حاداً على الحكومة الحالية، قائلة: "الحكومة معندهاش دم أصلاً" مضيفة أن لجنة التحقيق معها بالتلفزيون قالت لها: "ليس من حقها قول رأيها لأن القنوات الخاصة هما يقولوا رأيهم برحتهم، وإحنا ملناش دعوة بيهم".

وأضافت الحناوى، خلال حورها مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه "السادة المحترمون" المذاع على فضائية "أون تى فى"، إنه سبق وقفها عن العمل من قبل أعضاء بالحزب الوطنى المنحل قبل الثورة، لافته إلى أنه وقفها عن العمل بسبب إبدائها رأيها فى البرنامج "أخبار القاهرة" المذاع على قناة القاهرة، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطهير مصر من الفساد.

وأكدت الحناوى سبب إيقافها قبل ثورة 25 يناير كان سبب إجراء حوار مع رئيس ديوان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك زكريا عزمى وبعده تم إيقافها وبعد 6 أشهر من الإيقاف علمت بأن سبب وقفها سؤال سألته له ورفض الجواب عليه.

واختتمت الحناوى "خلى الاتحاد يطلع الحشرات اللى فى الاستوديوهات بدل ما يوقفونى عن العمل".