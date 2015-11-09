ضبط 7 أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

ضبطت قوة اليوم برئاسة العميد خلف حسين رئيس مباحث بنى سويف 7 اسلحة نارية غير مرخصة حيث ضبطت "جمال.ى.ع " - عامل مقيم فى بندر الفشن - ب بندقية خرطوش عيار 12 تحمل رقم (2383 - 14 E) وحررت له المحضر رقم 5944 إداري مركز الفشن لسنة 2015و"إسلام .ا.ب عاطل بحوزته فرد روسي وحررت له المحضر رقم 5945 إداري مركز الفشن لسنة 2015.

كما ضبطت القوة "أحمد .م.ب "- عاطل - وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررت له المحضر رقم 6973 إداري مركز بني سويف لسنة2015 ، و" محمود .ر.ص"وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررت له المحضر رقم 3879 إداري مركز سمسطا لسنة 2015 و"بيشوى .أ.ع "بحوزته طبنجة بريتا عيار 9 مم وحررت له المحضر رقم 19513 جنح قسم بني سويف لسنة ،2015 و" محمد .م.ب" فلاح بحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررت له المحضر رقم 6821 إداري مركز بني سويف لسنة 2015 و"محمد .و.ع "وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وحررت له المحضر رقم 6662 إداري مركز ببا لسنة 2015.