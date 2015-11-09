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إصابة خبير بريطانى بشركة بترول فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة خبير بريطانى بشركة بترول فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة خبير بريطانى بشركة بترول فى حادث تصادم بالبحيرة
أصيب منذ قليل شخصان إثر تعرضهما لحادث تصادم بين ثلاث سيارات بالطريق الدولى الساحلى بالبحيرة.

وكان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1236 ب هـ أ نقل قيادة أحمد حمدى صادق يوسف 25 سنة سائق ومقيم العامرية الإسكندرية، والسيارة رقم 672 ع و ق ملاكى قيادة محمد محمود محمد مرسى، 42 سنة، سائق، ومقيم سيدى بشر قبلى الإسكندرية.. وبرفقته كل من جلين مارشيل وأليكس توسيل، إنجليزى الجنسية، وكرنس لى يندر، كندى الجنسية، وخبراء بشركة بى بى للبترول بإدكو، والسيارة رقم 2761 س ص ى نقل قيادة سعد حميدة سيد أحمد، 29 سنة، سائق، ومقيم كفر الدوار
> أثناء سير السيارة الأولى بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى وعبورها للطريق المقابل وتصادف قدوم السيارتين الثانية والثالثة فاصطدما بها.

وأسفر الحادث عن إصابة جلين مارشيل بجرح قطعى باليد اليمنى وتم نقله للمستشفى الألمانى بالإسكندرية وكذلك إصابة مرافق قائد السيارة الأولى عوض الله الكنانى علوش، 59 سنة، رقيب بالمعاش ومقيم العامرية الإسكندرية بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقله لمستشفى إدكو العام.

وحدثت تلفيات بالسيارات محل الحادث، وأزيلت آثار الحادث وتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وتحرر عن ذلك المحضر 8730 /2015 جنح مركز إدكو.

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مصر 365