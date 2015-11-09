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ضبط 6 أطنان وربع ملح غير صالحة للاستخدام داخل مطحن بزفتى

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ضبط 6 أطنان وربع ملح غير صالحة للاستخدام داخل مطحن بزفتى ضبط 6 أطنان وربع ملح غير صالحة للاستخدام داخل مطحن بزفتى
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 6 أطنان وربع ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مطحن ملح ببندر زفتى قبل بيعها في الأسواق.
>اليوم السابع -11 -2015

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط (حسانين. ا. ح) 35 سنة صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وعثر بداخل المصنع على 1000 عبوة ملح زنه 1250 جرام و200 جوال ملح زنه 25 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام وتحرر المحضر رقم 35419 جنح مركز زفتى.

اليوم السابع -11 -2015

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع خامات تصنيع الحلوى ببندر زفتى وبحوزته 9 أجولة سودانى و4 أجولة سمسم وجوال جوز هند مجهولين المصدر، وتحرر المحضر رقم 35420 جنح مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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