ضبط 6 أطنان وربع ملح غير صالحة للاستخدام داخل مطحن بزفتى

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 6 أطنان وربع ملح طعام غير صالح للاستخدام الآدمي داخل مطحن ملح ببندر زفتى قبل بيعها في الأسواق.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط (حسانين. ا. ح) 35 سنة صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وعثر بداخل المصنع على 1000 عبوة ملح زنه 1250 جرام و200 جوال ملح زنه 25 كيلو جرام غير صالحة للاستخدام وتحرر المحضر رقم 35419 جنح مركز زفتى.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل لبيع خامات تصنيع الحلوى ببندر زفتى وبحوزته 9 أجولة سودانى و4 أجولة سمسم وجوال جوز هند مجهولين المصدر، وتحرر المحضر رقم 35420 جنح مركز زفتى وباشرت النيابة العامة التحقيق.



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