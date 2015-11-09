أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الصومال تحذر: حركة الشباب أقسمت الولاء لتنظيم داعش

Google+ Print
الصومال تحذر: حركة الشباب أقسمت الولاء لتنظيم داعش الصومال تحذر: حركة الشباب أقسمت الولاء لتنظيم داعش

>حذر رئيس الوزراء الصومالى عمر شرماركى الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن حركة الشباب الإسلامية المتمردة أقسمت الولاء لتنظيم داعش الإرهابى، الأمر الذى قد يشكل تهديدا متجددا للمنطقة.

وخلال نقاش فى مجلس الأمن الدولى، طلب شرماركى أيضا دعم المجلس لهزيمة حركة الشباب قبل أن تتمكن من الحصول على دعم كبير من تنظيم الدولة، الذى يعمل حاليا بشكل رئيسى فى سورية والعراق.

وأكد رئيس الوزراء "الصومال لا يمكن أن تتحمل أن تكون هناك مساحة لكى يستغلها تنظيم داعش ويعكس التقدم الذى تحقيق بصعوبة فى مجال الأمن ".

وقال "لهذا السبب نحتاج دعم المجلس، أكثر من أى وقت مضى، للوقوف مع الصومال ضد الشباب، لحرمانها من القدرة على إعادة التجمع و أو تشكيل تهديد جديد فى الصومال والمنطقة."

وأضاف شرماركى أن حل الأزمة فى اليمن سيكون حاسما لإبعاد تنظيم داعش عن الصومال حيث يمكن أن يستغل المتطرفون اليمن لتكون بمثابة "ممر أو منصة إطلاق ضد الصومال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365