الصومال تحذر: حركة الشباب أقسمت الولاء لتنظيم داعش

>حذر رئيس الوزراء الصومالى عمر شرماركى الأمم المتحدة اليوم الاثنين من أن حركة الشباب الإسلامية المتمردة أقسمت الولاء لتنظيم داعش الإرهابى، الأمر الذى قد يشكل تهديدا متجددا للمنطقة.

وخلال نقاش فى مجلس الأمن الدولى، طلب شرماركى أيضا دعم المجلس لهزيمة حركة الشباب قبل أن تتمكن من الحصول على دعم كبير من تنظيم الدولة، الذى يعمل حاليا بشكل رئيسى فى سورية والعراق.

وأكد رئيس الوزراء "الصومال لا يمكن أن تتحمل أن تكون هناك مساحة لكى يستغلها تنظيم داعش ويعكس التقدم الذى تحقيق بصعوبة فى مجال الأمن ".

وقال "لهذا السبب نحتاج دعم المجلس، أكثر من أى وقت مضى، للوقوف مع الصومال ضد الشباب، لحرمانها من القدرة على إعادة التجمع و أو تشكيل تهديد جديد فى الصومال والمنطقة."

وأضاف شرماركى أن حل الأزمة فى اليمن سيكون حاسما لإبعاد تنظيم داعش عن الصومال حيث يمكن أن يستغل المتطرفون اليمن لتكون بمثابة "ممر أو منصة إطلاق ضد الصومال.