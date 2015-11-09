تعرفى على أعراض الحمل لو حامل لأول مرة

تنتظر الكثير من السيدات حدوث الحمل وتتمناه خاصة الحمل الأول وقد لا تعرف المرأة أعراض الحمل خاصة إذا كانت حاملًا لأول مرة.

وهناك بعض الأعراض التى تدل على حدوث الحمل مثل القىء والغثيان وأحيانًا تختلف أعراض الحمل من سيدة إلى أخرى حسب حالتها الصحية.

أعراض الحمل

أهمية تحليل الحمل واستشارة الطبيب للتأكد من أعراض الحمل

"الوحم" وكبر حجم البطن أحد أعراض الحمل

>وعن أعراض الحمل يقول دكتور محمد عبد المنعم، أخصائى النساء والتوليد والمناظير، إن هناك بعض الأعراض التى تظهر على النساء تعطى مؤشرًا لحدوث الحمل والتى بدورها تستلزم إجراء فحص الحمل للتأكد من حدوث الحمل والتى تتضمن ظهور الأعراض التالية:>1) انقطاع الدورة الشهرية أحد علامات أعراض الحمل.>2) تغير الحالة المزاجية وزيادة التوتر والقلق أحد مؤشرات أعراض الحمل.>3) القىء أحد علامات أعراض الحمل.>4) الغثيان.>5) انخفاض الضغط أحد مؤشرات أعراض الحمل.>ففى حالة ظهورتلك الأعراض يجب على السيدة إجراء فحص الحمل أو بواسطة تحليل الحمل الرقمى والذهاب للطبيب المختص للتأكد من حدوث حمل بالفعل وأن ما تعانى منه السيدة هى أعراض الحمل.>استكمل د. محمد قائلا "هناك بعض أعراض الحمل تظهر على السيدة تؤكد حدوث الحمل فعلى سبيل المثال شعور السيدة بما يسمى بـ(الوحم) ثم كبر حجم البطن بالتدريج على مدار فترة الحمل الطبيعية 9 شهور الحمل".