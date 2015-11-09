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الإعصار «ميغ» يقتل 6 بجزيرة سقطري اليمنية

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الإعصار «ميغ» يقتل 6 بجزيرة سقطري اليمنية الإعصار «ميغ» يقتل 6 بجزيرة سقطري اليمنية

الإعصار ميغ – أرشيفية

لقى 6 أشخاص مصرعهم في جزيرة سقطري، جراء الإعصار «ميغ»، الذي ضرب اليمن، أمس الأحد.

وأكد فهد كفاين، وزير الثروة السمكية اليمني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة إعصار «تشابالا»، أن عدد قتلى إعصار «ميغ» في جزيرة سقطري، ارتفع إلى 6 أشخاص، إضافة إلى مفقودين اثنين وعشرات المصابين، بحسب ما ذكرته «روسيا اليوم».

وأوضح وزير الثروة السمكية اليمني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن الإعصار، خلف دمارًا هائلًا في منازل المواطنين، ومعدات الصيادين وفي المزارع والمواشي، ويذكر أن قوة الإعصار  فاقت قوة إعصار «تشابالا»، و أكثر تدميرًا.

وضرب إعصار محافظة سقطرى، أمس الأحد، بعد أن ضربها إعصار «تشابالا»،  الأسبوع الماضي، مخلفا دمارًا واسعًا في البنية التحتية للجزيرة، إضافة إلى انهيار وتضرر مئات المنازل.

 

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