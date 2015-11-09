«الزند» يستجيب لـ «هاني شاكر» ويمنح المهن الموسيقية الضبطية القضائية

كتبت- إنجي لطفي

وافق المستشار أحمد الزند وزير العدل، على منح نقابة المهن الموسيقية صفة الضبطية القضائية، خلال الاجتماع الذي عقده مؤخرا مع الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين.

وصرح طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة، بأن الضبطية القضائية، كانت من أهم مطالب الشارع الموسيقي خلال السنوات الماضية، وأنه تم أخيرا الحصول عليها وتطبيقها.

وأضاف أن المستشار أحمد الزند وافق على منح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس الإدارة الذين قام بترشيحهم الفنان هاني شاكر، وهم: الدكتور رضا رجب وكيل أول النقابة، الموسيقار محمد أبو اليزيد وكيل ثاني النقابة، الدكتور علاء سلامة عضو مجلس الإدارة، وتم أيضا اعتماد أوراقهم من قبل وزارة العدل اليوم “الأثنين”.

وعلى صعيد متصل ، قالت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس الإدارة، إن الضبطية القضائية جاءت لتتوج انجازات مجلس الإدارة برئاسة الفنان هاني شاكر، الذي يعمل منذ توليه منصبه على تحقيق أحلام الشارع الموسيقي.