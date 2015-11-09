أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صلاح بعد الإصابة: أتطلع للعودة أقوى

Google+ Print
صلاح بعد الإصابة: أتطلع للعودة أقوى صلاح بعد الإصابة: أتطلع للعودة أقوى

تحدث محمد صلاح النجم الدولي المصري عن إصابته خلال الفوز على لاتسيو 2-0 في دربي الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وتعرض صلاح للإصابة في فوز روما على لاتسيو 2-0 في دربي الجولة الـ12 من الدوري، وخرج من المباراة في الدقيقة 56 بعد التواء كاحله أسفل قدم سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو.

وأكد روما أن صلاح تعرض لإصابة بسيطة في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وأثبتت الآشعة أنه لا يوجد كسر في قدمه. ( اقرأ بيان روما )

وكتب صلاح على حسابه على "تويتر": "حققنا فوزا مهما بالأمس".

وتابع "أتطلع للعودة أقوى، والحمد لله على كل شيء".

تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً