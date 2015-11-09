صلاح بعد الإصابة: أتطلع للعودة أقوى

تحدث محمد صلاح النجم الدولي المصري عن إصابته خلال الفوز على لاتسيو 2-0 في دربي الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي.

وتعرض صلاح للإصابة في فوز روما على لاتسيو 2-0 في دربي الجولة الـ12 من الدوري، وخرج من المباراة في الدقيقة 56 بعد التواء كاحله أسفل قدم سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو.

وأكد روما أن صلاح تعرض لإصابة بسيطة في أربطة الكاحل بقدمه اليمنى، وأثبتت الآشعة أنه لا يوجد كسر في قدمه. ( اقرأ بيان روما )

وكتب صلاح على حسابه على "تويتر": "حققنا فوزا مهما بالأمس".

وتابع "أتطلع للعودة أقوى، والحمد لله على كل شيء".

تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )