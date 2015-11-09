أخبار عاجلة

روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
الأزهر يدين حادث الدهس في السويد -
تامر أمين: «ترامب عمل واجب مع السيسي ونجّمه.. مينفعش نرفض ضرب سوريا» -
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقفه بعد استبعاد ربيعة وحازم.. ' ليس مثل صلاح '

Google+ Print
منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقفه بعد استبعاد ربيعة وحازم.. ' ليس مثل صلاح ' منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقفه بعد استبعاد ربيعة وحازم.. ' ليس مثل صلاح '

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن موقف الجهاز الفني للفراعنة بعد استبعاد الثنائي رامي ربيعة وحازم إمام للإصابة.

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قرر استبعاد الثنائي حازم إمام لاعب الزمالك ورامي ربيعة لاعب الأهلي من معسكر الفراعنة، بسبب عدم الجاهزية لمواجهة تشاد.

وأكدت الفحوصات الطبية عدم قدرة الثنائي على اللحاق بمباراتي تشاد ويغادر الثنائي المعسكر مساء يوم الاثنين. (طالع التفاصيل)

وعن ما سيحدث بعد استبعاد الثنائي للإصابة قال لهيطة لـFilGoal.com: " لن يضم بدائل للثنائي ربيعة وحازم إمام".

وأضاف "هي وجهة نظر فنية من هيكتور كوبر ولن ينضم بديل لحازم إمام أو رامي ربيعة".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "سيعقد كوبر مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء سيتم من خلاله الحديث عن كل ما يخص المباراة والإجابة على كافة الاستفسارات".

وكان منتخب مصر قد أعلن ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك بدلا من المصاب محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال مشاركته في دربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو. (شاهد إصابة صلاح).

قبل أن يعلن روما رسميا مدة غياب اللاعب التي تأكد من خلالها عدم قدرته على اللحاق بمباراتي المنتخب. (طالع التفاصيل)

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي في تشاد يوم 14 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقيا إيابا في مصر يوم 17 من الشهر نفسه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً