منتخب مصر يكشف لـ في الجول موقفه بعد استبعاد ربيعة وحازم.. ' ليس مثل صلاح '

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن موقف الجهاز الفني للفراعنة بعد استبعاد الثنائي رامي ربيعة وحازم إمام للإصابة.

الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب قرر استبعاد الثنائي حازم إمام لاعب الزمالك ورامي ربيعة لاعب الأهلي من معسكر الفراعنة، بسبب عدم الجاهزية لمواجهة تشاد.

وأكدت الفحوصات الطبية عدم قدرة الثنائي على اللحاق بمباراتي تشاد ويغادر الثنائي المعسكر مساء يوم الاثنين. (طالع التفاصيل)

وعن ما سيحدث بعد استبعاد الثنائي للإصابة قال لهيطة لـFilGoal.com: "المنتخب لن يضم بدائل للثنائي ربيعة وحازم إمام".

وأضاف "هي وجهة نظر فنية من هيكتور كوبر ولن ينضم بديل لحازم إمام أو رامي ربيعة".

وأتم حديثه مع FilGoal.com قائلا: "سيعقد كوبر مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء سيتم من خلاله الحديث عن كل ما يخص المباراة والإجابة على كافة الاستفسارات".

وكان منتخب مصر قد أعلن ضم مصطفى فتحي لاعب الزمالك بدلا من المصاب محمد صلاح. (طالع التفاصيل)

وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال مشاركته في دربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو. (شاهد إصابة صلاح).

قبل أن يعلن روما رسميا مدة غياب اللاعب التي تأكد من خلالها عدم قدرته على اللحاق بمباراتي المنتخب. (طالع التفاصيل)

وسيلتقي المنتخب المصري مع نظيره التشادي في تشاد يوم 14 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقيا إيابا في مصر يوم 17 من الشهر نفسه.