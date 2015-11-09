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مدرب المنتخب يوضح سبب ضم باسم مرسي رغم غيابه عن تسجيل الأهداف

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مدرب المنتخب يوضح سبب ضم باسم مرسي رغم غيابه عن تسجيل الأهداف مدرب المنتخب يوضح سبب ضم باسم مرسي رغم غيابه عن تسجيل الأهداف

لماذا ضم منتخب مصر مهاجم الزمالك باسم مرسي لقائمة مباراة تشاد في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 رغم غيابه عن تسجيل الأهداف الفترة الأخيرة؟ المدرب العام للفراعنة أسامة نبيه يرد.

وكان نبيه قد تحدث في وقت سابق عن سبب ضم عمرو جمال للقائمة على الرغم من عدم خوضه المباريات مع الأهلي في الفترة الأخيرة بشكل مستمر (طالع التفاصيل).

وتحدث نبيه لقناة النهار قائلا:"من في العالم لا يتعرض لتلك المواقف والظروف الصعبة".

وأضاف"هي لحظات يمر بها أي لاعب في العالم ومن ثم تعود الأمور لطبيعتها مرة أخرى".

وأكمل"أيضا يجب أن نسأل أنفسنا هل ابتعاد باسم عن تسجيل الأهداف بسبب عدم بذله للمجهود المطلوب منه أم أنه مجرد توفيق".

وأتم"باسم يجتهد ويعمل بشكل جيد ولن يضيع عمله بالتأكيد".

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فيديو اليوم السابع

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