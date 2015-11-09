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لاعب روما لصلاح: سنفتقدك .. تشجع وعد قريبا

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لاعب روما لصلاح: سنفتقدك .. تشجع وعد قريبا لاعب روما لصلاح: سنفتقدك .. تشجع وعد قريبا

دعم ويليام فانكوير لاعب وسط روما زميله محمد صلاح جناح الفريق بعد إصابته القوية خلال لقاء لاتسيو يوم الأحد.

روما فاز على لاتسيو بهدفين مقابل لاشيء في الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي، لقاء شهد إصابة قوية لمحمد صلاح وخروجه محمولا من الملعب. (شاهد اللقطة).

قبل أن يعلن روما بشكل رسمي مدة غياب صلاح. (طالع التفاصيل)

وكتب اللاعب الفرنسي تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر قال فيها: "كل الدعم والتشجيع لمحمد صلاح".

وأضاف موجها كلامه لزميله المصري "سنفتقدك .. عد قريبا".

تعرف على مباريات روما التي يغيب عنها صلاح

ووقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب على مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليكون بديل محمد صلاح مع الفريق في مواجهة تشاد في التصفيات المؤهلة لمونديال 2018. ( اقرأ التفاصيل )

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