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يوفنتوس يرغب في بقاء إيفرا

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يوفنتوس يرغب في بقاء إيفرا يوفنتوس يرغب في بقاء إيفرا

يرغب يوفنتوس في بقاء باتريس إيفرا الظهير الأيسر للفريق معهم ويقوم بتجديد تعاقده مع اللاعب الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وانضم إيفرا إلى يوفنتوس قادما من مانشستر يونايتد لمدة عامين وينتهي تعاقده مع البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري.

وأفاد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن إدارة يوفنتوس ترغب في تجديد تعاقد إيفرا لمدة عام واحد على أن يكون هناك إمكانية لزيادته إلى عامين.

وأوضح التقرير بأن مسؤولي يوفنتوس سوف يعقدون جلسة مع وكيل أعمال إيفرا في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر لبدء مفاوضات تجديد التعاقد.

ولكن على الرغم من ذلك فإن رغبة إيفرا سواء بالبقاء مع يوفنتوس أو بالرحيل عن الدوري الإيطالي ككل لم تتضح حتى الآن.

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