وزير النقل يقيل نائب رئيس السكة الحديد لقطاع البضائع لتدهور أوضاع القطاع

استبعد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل المهندس خالد فاروق نائب رئيس هيئة السكك الحديدية لقطاع البضائع، لتدهور أوضاع القطاع وتراجع نصيب السكة الحديد من نقل البضائع.

وقرر الوزير تعيين "فاروق" مستشار بالهيئة القومية للأنفاق وتكليف المهندس جمال الشامى رئيس الإدارة المركزية للتشغيل القائم بأعمال نائب رئيس الهيئة لقطاع البضائع.

كما قرر الوزير تكليف المهندس إسماعيل التلاوى رئيس الإدارة المركزية للمنشآت قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة للخدمات المشتركة خلفا للمهندس أسامة أوجين الذى تمت إحالته للمعاش منذ أسابيع.

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