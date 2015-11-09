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رونالدو: ' حزين قليلا ' بعد هزيمة إشبيلية.. ولكن

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رونالدو: ' حزين قليلا ' بعد هزيمة إشبيلية.. ولكن رونالدو: ' حزين قليلا ' بعد هزيمة إشبيلية.. ولكن

أكد كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد أنه يشعر بالحزن بعد الهزيمة التي مني بها فريقه على يد إشبيلية يوم الأحد في الدوري الإسباني.

وتلقى ريال مدريد هزيمته الأولى في الموسم الجاري أمام إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

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وتحدث رونالدو يوم الاثنين للصحفيين قائلا:"بالطبع أنا حزين قليلا بسبب نتيجة مباراة

إشبيلية".

واستدرك"لكن أنا لن أسمع للحزن بالسيطرة علي اليوم لأن هذا هو أحد أهم أيام حياتي".

وأوضح"ليس بإمكان أي لاعب أن يقوم بصنع فيلم عن نفسه، هذه لحظة فريدة في حياتي، وأنا أشعر بالسعادة وأود الاستمتاع بتلك اللحظة".

وبدأ يوم الاثنين بشكل رسمي عرض الفيلم الذي تم صناعته عن قصة حياة رونالدو في مختلف دور السينما.

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